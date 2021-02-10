Главные новости 10 февраля: пенсионный возраст повышают для женщин, Иран мог сбить лайнер МАУ специально

В Украине повышается пенсионный возраст для женщин, Иран мог специально сбить украинский самолет, "Нацкорпус" против "титушек ОПЗЖ", Медведчук хочет создать новый канал, - главные новости Украины и мира 10 февраля 2021 года.

Повышается пенсионный возраст

С 1 апреля 2021 года все украинцы будут выходить на пенсию с 60 лет. Нововведение коснется женщин, родившихся после 1961 года (остальные и так выходили на пенсию в 60). Это - последний этап повышения пенсионного возраста. Право выйти на пенсию в 59,5 лет остается только у женщин, родившихся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Иран мог сбить украинский лайнер год назад преднамеренно

Это следует из аудиозаписи, на которой министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Запись опубликовал канадский телерадиовещатель CBC News. Офис генпрокурора обратился к властям Канады с просьбой предоставить аудиофайл.

"Национальный корпус" против "титушек ОПЗЖ"

Политическая партия "Национальный корпус" заявила, что ее активисты заблокировали в центре Киева "базу боевиков" партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые, по утверждению националистов, готовились к провокациям в столице. На место приехала полиция и провела обыск. В здании нашли оружие и гранаты. Более 100 человек доставили в отделение полиции и проводят с ними следственные действия.

Возрождение каналов Медведчука

Вместо закрытых из-за санкций пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и Zik может появиться новый телеканал, учредителями которого станут сотрудники трех закрытых медиа. СМИ опубликовали внутренний документ медиахолдинга Козака, в котором сотрудникам телеканалов предлагают стать учредителями нового СМИ. Тех, кто изъявит такое желание, просят прислать свои паспортные данные. Пресс-служба "112-Украина" утверждает, что не владеет информацией о создании нового телеканала.

Российской вакцине закрыли ход в Украину

Правительство опубликовало постановление, которое запрещает ускоренную регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Китайская фирма Sinovac тем временем подала документы для ускоренной регистрации своей вакцины. А НАБУ начало расследовать закупку вакцин. В соцсетях шутят, что в Украине уникальная ситуация: вакцин еще нет, а дело об их закупке - уже есть.