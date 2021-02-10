Украина просит Грузию освободить задержанных в ноябре 2020 года за якобы нарушение границы одесских яхтсменов Дяченко и Хомича, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел встречу с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении.

В контексте недавних заявлений Михеила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства между странами. Стороны также детально обсудили пути развития украинско-грузинских отношений и подтвердили намерения государств укреплять стратегическое партнерство.

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По данным Укринформа, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают "ничего конкретного" для освобождения задержанных.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.

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