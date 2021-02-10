Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук

Заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук предложил в рамках Парламентской ассамблеи НАТО создать неформальную группу поддержки "Крымской платформы".

Об этом он сообщил в Facebook по итогам заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Эта группа может инициировать принятие отдельных резолюций по Крыму или включения соответствующих положений в отношении ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов Парламентской ассамблеи НАТО", - уверен Стефанчук.

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Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.