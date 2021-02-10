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Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко

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Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко
По результатам открытого тендера определили, что компания "Фармасофт" будет перевозить вакцины от COVID-19, которые необходимо хранить при ультранизких температурах.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По его (тендера. - Ред.) результатам избрана логистическая компания "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в условиях ультранизкой температуры", - написал Ляшко.

По его словам, в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и перевозки вакцин Pfizer-BioNTech.

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Как отметил главный санврач, открытый тендер был проведен проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией Management sciences for Health.

Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания Фармасофт, - Ляшко 01

ООО "Фармасофт" основана в 1999 году. Как отмечается в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, основная деятельность компании - оптовая торговля фармакологическими товарами, передает Суспільне. Кроме этого предприятие занимается складированием, хранением и перевозкой.

В феврале 2021 года предприятие получило лицензию на внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями.

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Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Nickol Nickols
    В Украине определили компанию, которая будет разводить вакцину при сверхнизкой температуре, Богатырёва даже предоставила своих четыре морозилки НОРД по -18градусов, она убедила Министра Здравоохранения, что с четырёх морозилок получит -72 градуса ,нужно только -18 градусов умножить на четыре. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9429
  • Броуд Пик
    Подождите!
    Нам ещё холодильник не подарили. Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5704
  • Андрей Соколов 1b6fe907
    Тема стоимости и сколько было участников тендера - не раскрыта!
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