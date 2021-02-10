В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.
"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал чиновник.
"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", - продолжил министр. Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".