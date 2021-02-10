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В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины

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В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис против покупки российской вакцину "Спутник", поскольку полученные средства затем могут быть использовать для агрессии на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что поддерживает позицию премьера Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину - даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическое позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков в странах, ценности которых близки нам", - сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните

"Ведь мы, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, например, использования в Восточной Украине", - продолжил министр. Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, соответствующих "трансатлантическому критерию".

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Вот и думай,кто больший украинец - мертвечук и зеленое шобло или мля....литовцы?
  • Propan
    Принципиально по литовски! Восхищает позиция этой маленькой, но гордой страны!
  • Vika Lysenko
    А режим зелёной чумы закупает электроэнергию у страны террориста
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