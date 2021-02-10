Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ

Тяжеловес Василий Вирастюк составит на довыборах в парламент конкуренцию Марусе Звиробий и Руслану Кошулинскому.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Вирастюка, по данным издания, собираются утвердить на съезде партии в четверг.

Напомним, довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

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Как известно, на 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "ЕС" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

В то же время, как отмечают источники, на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиним по собственному желанию, сильных кандидатов в "Слуги народа" нет. Скорее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

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Съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенность с кандидатами на вакантных округах. В конце концов, первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - состоится в конце месяца, на нем будут решать вопросы кардинального реформирования партии.