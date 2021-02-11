Новости

Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден

3 21362
Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден
В структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР.

Об этом заявил президент Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

Байден пояснил, что группа займется проработкой стратегии и оперативных концепций, технологическими вопросами и расстановкой сил в отношении Китая. Он отметил, что рабочая группа будет работать быстро, с привлечением гражданских и военных специалистов, и в ближайшие месяцы представит рекомендации по китайской проблематике шефу Пентагона Ллойду Остину.

Читайте на Цензор.НЕТ: Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ

Байден также заявил, что усилия всей американской администрации, двухпартийный партийный консенсус в Конгрессе и международные альянсы с участием США позволят дать ответ на вызовы со стороны Китая, а "американскому народу - победить в состязании за будущее".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алекс Корвин
    Узкоглазых конечно надо трижды раком поставить за то что выпустили намерено биологическое оружие ,но лучше бы вы кацапов в табу.
  • Игорь Монахов
    Китай конечно по сильнее и по хитрее Кацапов будет и решение правильное, но если Вы Америкосы не покажите миру труп паРаши - то они вам и нам тоже усложнят и без того сложную жизнь !!! Начните с Кацапов - только завершите Все по взрослому - похоронами русни !!! СПС
  • Алексей Достоевский
    Хехехе
    Могу подсказать радикальный способ
    Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
    Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
    Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости