Facebook и Netflix заставят платить в Украине НДС, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, каким образом Украина будет облагать налогом Facebook и Netflix.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Гетманцев объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

"Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог", — отметил он.

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Таким образом, речь идет не о введении нового налога, а о том, чтобы большие международные технокомпании платили уже существующий налог.

"Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно", — перечислил Гетманцев инструменты, при помощи которых техногиганты смогут платить налоги в Украине.

Однако в связи с этим возникает вопрос, не переведут ли компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не повысят ли они цены. Потому что обычно так производители и поступают в случае ввода/повышения налогов.

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"Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится — это зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке — то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется — я перевожу на потребителя", — сказал Гетманцев.

Сам он предполагает, что одни услуги подорожают из-за этого налога, а другие — нет.

"Но точно можно утверждать, что если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко — товары первой необходимости, то налогом должны облагаться услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более, не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", — подытожил депутат.

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Напомним, налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20% для всех, кроме отдельных категорий аграриев.