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США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден

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США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден
Президент США Джо Байден пообещал задействовать армию США в мировых конфликтах только в крайних случаях.

Об этом он сказал на брифинге в Пентагоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден

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Топ комментарии

  • V-S 04d983c0
    По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.
  • Антон Куприянов
    Трамп в основном говорил такое - ,, Блаблабла бла бла блаблабла,,
  • NonCFist
    США задействуют армию на мировой арене только в крайних случаях, - Байден - Цензор.НЕТ 7006
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