Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 объемом 150 тыс. доз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Эта вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.

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