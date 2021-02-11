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Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

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Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19
На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 объемом 150 тыс. доз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Эта вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.

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Топ комментарии

  • Тарас Резниченко
    Этот урод наверно даже не знает, сколько детей после Чернобыля там на ноги поставили и как Украина по скотски себя повела в последствии.
  • Сергей Пичка
    ....вошла на рынок прачечная русской вакцины?) разумно....хотя и кубинские айболиты не пасут задних
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    куба верни наш хлеб
    и забирай свой сахар
    куба хрущёва уж столько лет нет
    куба-пошла ты на@уй
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