Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала мировую систему распределения вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

По словам представителей ВОЗ, в настоящее время около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с населением более 2,5 млн людей еще не сделали ни одной инъекции.

"Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию, предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в заявлении.

Организация опубликовала шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса

Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, 5 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 333 446 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.