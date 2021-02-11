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Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин

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Это стратегия самоуничтожения: ВОЗ раскритиковала мировую систему распределения вакцин
Всемирная организация здравоохранения раскритиковала мировую систему распределения вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

По словам представителей ВОЗ, в настоящее время около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с населением более 2,5 млн людей еще не сделали ни одной инъекции.

"Эта стратегия самоуничтожения будет стоить жизни и средств к существованию, предоставит вирусу дополнительную возможность мутировать и уклоняться от вакцин и подорвет глобальное экономическое восстановление", - говорится в заявлении.

Организация опубликовала шаги, которые помогут разрешить ситуацию. В частности эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими.

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Также ВОЗ призывает увеличить производство вакцин и делиться технологиями.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 106, 5 млн случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 333 446 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. 

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Топ комментарии

  • Сергей Глушко 0a23ec55
    Лол. То есть, страны, которые вкладывались в разработку вакцины, вкладывались в оборудование и логистику, должны на халяву давать вакцину бедным странам? А другие богатые страны не должны закупать больше определенного количества вакцины, поскольку, они слишком богаты и бедным не достанется? Такое ощущение, что ВОЗ играет против Европейскоо Союза, ибо не хочет их благополучия. Я бы действовал по принципу кислородной маски в самолете - сперва самим вакцинироваться, а потом уже помогать другим.
  • Senator S 01a656ec
    Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро в молодости сделал прививку своему сыну в клинике,сын стал болеть аутизмом.С той поры актер себя винить что сделал ошибку.Сегодня Роберт говорит : я заплачу любому в Мире 100 000 долларов,кто сумеет доказать мне,что вакцина это хорошо для ребенка...
  • Yaroslav Vinnitsa
    Дело в том, что проблема глобальная и решить ее можно только в этом масштабе. А то может получится так, что Евросоюз поголовно провакцинируется, а где-то в каком-то условном Сомали из-за отсутствия вакцин может появится новая мутация вируса, против которой старая вакцина окажется бесполезной.
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