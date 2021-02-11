Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву

Цель властей России во время визита в Москву первого дипломата ЕС Жозепа Борреля, "заключалась в том, чтобы унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение высказала во время выступления в Рийгикогу (парламенте) Эстонии премьер страны Кая Каллас, пишет EER.

Еще 7 февраля в Эстонии назвали визит Борреля в Москву неудачным.

"Россия унизила представителя Европы. Унизила Европу", – заявила Каллас.

По ее словам, то, как и на фоне каких событий прошел визит, и какими были последствия, – "это остудит пыл тех, кто наивно питает иллюзии, что с Россией возможен искренний диалог и взаимовыгодные отношения. Это им хороший урок".

"Россия точно не хочет диалога. Нам следует исходить из этого факта", – подчеркнула глава эстонского правительства, добавив, что нужно пристально следить за решениями и действиями Кремля.

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Каллас также заявила, что она и ее соратники в Евросоюзе работают над тем, чтобы ввести против России новые санкции – за нарушения прав человека.

Напомним, 7 февраля 2021 года топ-дипломат ЕС Боррель после визита в Москву 4—6 февраля у себя в блоге посетовал на "агрессивную пресс-конференцию", и написал, что "встреча с главой МИД РФ Лавровым показала: Европа и РФ расходятся. Похоже, Россия отключается от Европы". В те дни РФ продолжала "прессовать" оппозицию в стране, выслала трех дипломатов стран ЕС. Кремль посмеялся. Боррель намекнул на новые санкции против РФ. В Европарламенте начали сбор подписей за его отставку: там считают, что глава евродипломатии не справился с защитой интересов ЕС.