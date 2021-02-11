За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"5 039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник", - написал он.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 784 человек;
- летальных случаев - 124;
- выздоровели - 6 568 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 43 126 (в том числе методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 258 094 человек;
- выздоровели - 1 098 944 человек;
- летальных случаев - 24 058;
- проведено ПЦР-тестов - 6 474 315.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).