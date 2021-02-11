Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем"

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Относительно физической поставки вакцины - мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", - сказал министр.

По словам Степанова, ожидается первый миллион доз вакцины AstraZeneca.

"Вчера вечером я лично разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над тем - это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем", - отметил глава Минздрава.

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