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Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем"

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Степанов о начале вакцинации от COVID-19: "Рассчитываем, что с понедельника начнем"
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал точную дату поставки в Украину вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Относительно физической поставки вакцины - мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", - сказал министр.

По словам Степанова, ожидается первый миллион доз вакцины AstraZeneca.

"Вчера вечером я лично разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Ну, они работают над тем - это же надо технически загрузить все. Мы рассчитываем, что с понедельника начнем", - отметил глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • михалыч d171ea99
    понедельников еще много будет
  • игорь полковник
    Интересно будет послушать зедебилов в понедельник от самого главного до степанова.Что то после санкций США ,дермак давно нам ничего не предсказывал,видно на отдыхе на Мальдивах.
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    Делаем ставки господа - что выиграют эти два чмыря степашка и ляшка. После чего они незаметно исчезнут из политического олимпа и будут тихо жрать в три горла из госкорыта.
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