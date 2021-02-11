Проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Въезд фур в Киев и их движение в Закарпатской области ограничены, - Нацполиция
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С 7.00 11 февраля для недопущения накопления тяжеловесного и крупногабаритного транспорта продолжают действовать ограничения движения на въезд в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, речь идет об ограничениях на въезд в столицу на автодорогах:
М-01 Киев-Чернигов;
М-03 Киев-Харьков;
М-05 Киев-Одесса;
М-06 Киев-Чоп;
М-07 Киев-Ковель;
Н-01 Киев-Знаменка;
Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Кроме этого, с 6.15 11 февраля введены ограничения движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.
"По информации "Укравтодора", проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Призываем водителей учитывать погодные условия и без необходимости не садиться за руль", - подчеркивается в сообщении.