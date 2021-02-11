Вследствие непогоды в двух областях Украины обесточены 12 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра по состоянию на утро четверга в Украине остаются обесточенными 12 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины, утром 11 февраля все еще обесточенными остаются 12 населенных пунктов в двух областях Украины.

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"По состоянию на 7 ч. 11 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 12 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 10 и Черновицкая - 2", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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