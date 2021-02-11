Более 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей

На пограничном переходе в Медыке задержана самая многочисленная группа людей с фальшивыми разрешениями на работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше в течение нескольких дней были задержаны на пограничном переходе в Медыке.Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", - рассказала спикер Бескидского отдела пограничной службы майон Эльжбета Пикор.

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"Поскольку целью их приезда была работа в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основании этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - добавила она.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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Пограничники вернули их в Украину. Это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная в течение последних лет.