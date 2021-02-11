За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн

По состоянию на утро 11 февраля в мире зарегистрировали 437 853 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 018 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 107 861 936 случаев инфицирования, из них 437 853 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 365 119 человек, из них 14 018 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 79,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.