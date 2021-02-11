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Литва отказалась задерживать соратника Навального Волкова по запросу РФ: Использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует Россию

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Литва отказалась задерживать соратника Навального Волкова по запросу РФ: Использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует Россию
Министр инстранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал намерения РФ арестовать Леонида Волкова - соратника оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что такие стремления России "являются практикой, заслуживающей осуждения". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Волкова в России обвинили в том, что пользуясь социальными сетями, он якобы побуждал несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, его объявили в межгосударственный розыск

"Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах", - сказал глава литовской дипломатии Ландсбергис.

Он также добавил, что использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации.

Читайте также: В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают "список Навального", - МИД Литвы

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
  • Yuriy Smith
    ну да, даже нашего

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