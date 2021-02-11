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В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек

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В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек
В Польше провели уже более 1,7 млн прививок против коронавируса. После вакцинации в 1,5 тыс. случаев зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально.

Об этом говорится в отчете Государственной санитарной инспекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia.pl.

В польском Минздраве отмечают, что в нескольких случаях смерть могла наступить по другим причинам. По крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, в случае появления побочных последствий у пациента после вакцинации происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли связь смерть конкретного лица с прививкой.

Как сообщалось, вакцинация в Польше проводится с 27 декабря. На сегодняшний день вакцинированы уже более 1,7 млн человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы. Речь идет в основном о медицинском персонале и лицах старшего возраста. К концу первого квартала в Польше планируют вакцинировать более 3 млн человек.

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Топ комментарии

  • Andy Sok
    Вы лжец. Или плохо знаете матчасть.
    На 5ом месте в мире смертность от неонатальных заболеваний.
    https://www.bbc.com/russian/news-55239393

    Смертность от побочек на лекарства крайне редко регитрируется - по одной простой причине. Лекарства надо продавать. Так же и вакцины.
  • Andy Sok
    А шо если этой смертью будешь лично ты???)))
    Готов, так сказать - положить жизнь за свои утверждения?
    Еще раз. Твоя хваленая вакцина от Пфайзер дает 97% иммунитета от ТЯЖЕЛОЙ формы заболевания, причем не для всех штаммов.
    А тяжелая форма (то чем ты так пугаешь типа ИВЛ и прочего) - где-то в 3-5% случаев и наблюдается. А от остального...
    И это не стоит забывать о том, что в реальности врачи крайне неохотно регистрируют побочки от вакцины. Даже если они и есть гарантированно. "То другое" - стандартная отмазка.
  • Анна Турчинова
    Качество ваше жизни зависит только от вас. А реакция вашего организма на вакцину не зависит от вас. Как вы отреагируете на неё вы не знаете.
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