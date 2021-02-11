В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега

В Киеве на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 10 февраля в 19:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пр-те Героев Сталинграда, 20, на реке Днепр, в Оболонском районе столицы, на льду находится девушка и не может самостоятельно добраться до берега.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что девушка 2006 года рождения находится на тонком льду на расстоянии 4 метра от берега.

С помощью спасательной веревки и выдвижной лестницы, уже в 19:31 девушка была транспортирована к берегу, и передана работникам скорой медицинской помощи.

"Уважаемые киевляне и гости столицы прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - говортся в сообщении.

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