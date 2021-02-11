Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности

Министр финансов Сергей Марченко опроверг информицию о том, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы с Украиной якобы завершилась без результата.

Об этом он сказал в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, как всегда у нас есть определенные искажения, преувеличения. Информация, о которой сейчас было сказано, не соответствует действительности. Это я ответственно заявляю. Никаких завершений работы миссии или что есть какие-то проблемы... У нас этой информации на сегодняшний день нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей", - заявил Марченко.

Он добавил, что "идет постоянная работа, постоянная коммуникация, поэтому все эти истории, что у нас что-то остановилось, это неправда".

По словам Марченко, в частности продолжаются переговоры о том, "как снять в будущем регулирование рынка природного газа".

"Это не является предметом для большого беспокойства, но это предмет дискуссии", - добавил он.

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