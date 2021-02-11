Движение грузовиков ограничили на Львовщине из-за снегопада, - патрульная полиция

Служба автомобильных дорог в Львовской области с 9:00 11 февраля ограничила движение на некоторых автодорогах в связи с сильными снегопадами.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, ограничение установлено на семи трассах М-06 Киев - Чоп (в промежутке Гамалеевка - Николаев), М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, М-10 Львов - Краковец, М-11 Львов -Шегини, Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, Н-17 Львов - Радехов - Луцк, Р-15 Ковель -Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква.

Кроме того, ограничения для крупногабаритного транспорта из-за мокрого снега Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области ввела на автодороге Н-09 Мукачево - Львов на участке от города Рогатин до границы Львовской области.

Также читайте: Вследствие непогоды в двух областях Украины обесточены 12 населенных пунктов, - ГСЧС