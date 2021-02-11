Представлена новая модель организации Нацполиции: отделения разделены на два типа. ИНФОГРАФИКА

Глава Нацполиции Игорь Клименко сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины представил новую модель организации Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, эти изменения продиктованы не только новым административно-территориальным устройством государства, но и прежде всего необходимостью создания единого пространства безопасности, оперативного реагирования на вызовы и доступностью полицейских услуг.

Клименко уточнил, что перед запуском новой модели организации работы был проведен совершенный анализ, изучена оперативная обстановка и определена нагрузка на каждого работника полиции, учтена численность и плотность населения в том или ином районе.

"В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидированы, взамен созданы 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала мы решили отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции - управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности ", - рассказал председатель Национальной полиции Украины.

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В то же время он сообщил, что отделения полиции разделены на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознания и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения должны иметь в своей структуре криминальную полицию и следствие.

Также Игорь Клименко пояснил, что сектора полицейской деятельности - это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция - то есть группы реагирования, которые будут оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

При этом он добавил, что одна из основных идей изменения модели управления - это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным остается районное подразделение, а все остальные структурные единицы - в его подчинении. В распоряжении руководителя районного подразделения - все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокацию в зависимости от оперативной необходимости.

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"Такое укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав. Это повлияет и на уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. Мы усовершенствовали учебные программы для полицейских и усилили контроль за их проведением. Каждый работник полиции должен понять, что от его личных достижений зависит результат совместной работы всей структуры и уровень доверия граждан ", - акцентировал Игорь Клименко.