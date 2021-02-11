Представлена новая модель организации Нацполиции: отделения разделены на два типа. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По его словам, эти изменения продиктованы не только новым административно-территориальным устройством государства, но и прежде всего необходимостью создания единого пространства безопасности, оперативного реагирования на вызовы и доступностью полицейских услуг.
Клименко уточнил, что перед запуском новой модели организации работы был проведен совершенный анализ, изучена оперативная обстановка и определена нагрузка на каждого работника полиции, учтена численность и плотность населения в том или ином районе.
"В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидированы, взамен созданы 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала мы решили отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции - управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности ", - рассказал председатель Национальной полиции Украины.
В то же время он сообщил, что отделения полиции разделены на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознания и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения должны иметь в своей структуре криминальную полицию и следствие.
Также Игорь Клименко пояснил, что сектора полицейской деятельности - это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция - то есть группы реагирования, которые будут оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.
При этом он добавил, что одна из основных идей изменения модели управления - это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным остается районное подразделение, а все остальные структурные единицы - в его подчинении. В распоряжении руководителя районного подразделения - все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокацию в зависимости от оперативной необходимости.
"Такое укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав. Это повлияет и на уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. Мы усовершенствовали учебные программы для полицейских и усилили контроль за их проведением. Каждый работник полиции должен понять, что от его личных достижений зависит результат совместной работы всей структуры и уровень доверия граждан ", - акцентировал Игорь Клименко.