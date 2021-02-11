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В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже в этом году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 000 000 жителей Украины смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - сказал Аваков.

Министр отметил, что в планах МВД и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков 01

"Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное. Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - отметил он.

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В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков 02

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
  • Шрек Баблокат
    судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
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