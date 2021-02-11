Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры
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Окружной административный суд Киева отменил решение властей столицы переименовать Московский проспект в честь Бандеры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений.
Отмечается, то иск подала организация "Общественный контроль и порядок".
"Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", - говорится в сообщении.