МИД: Доклад свидетельствует о мощной поддержке. Рекомендации Европарламента по реформам будут учтены

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятый сегодня Европарламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В комментарии подчеркивается, что Европарламент в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет европейскую перспективу и признал право нашей страны в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения всех Копенгагенских критериев и принципов демократии, основных свобод, прав человека и меньшинств, а также обеспечения верховенства права.

"В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - подчеркивают в МИДе.

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"Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина - ЕС с учетом развития нормативно-правовой базы, потребностей экономического развития и перспектив секторальной интеграции. Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС", - следует из комментария внешнеполитического ведомства.

Кроме этого отмечается, что данный доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Документ отмечает, что безусловным приоритетом Европарламента остается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Парламент решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины, включая временную оккупацию АР Крым и города Севастополь, и подчеркивает преданность политике непризнания попытки их аннексии.

"В решении отмечается, что ограничительные меры против физических и юридических лиц, причастных к этому нарушению международного права, будут сохранены. Украина благодарна депутатам Европарламента за осуждение дестабилизирующих действий России, ее военного присутствия в Украине, милитаризации Крыма, незаконных действий РФ, направленных на захват контроля над Керченским проливом, в частности строительство моста без согласия Украины", - добавили в МИДе.

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