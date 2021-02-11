Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила общественная организация UAnimals.
В ответе на запрос UAnimals экоинспекция указала, что отек легких у журавлей развился вследствие интоксикации организма "неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", которое содержалось в зерне.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить либо во время борьбы с грызунами в полях, либо вследствие неправильной утилизации отравленного зерна.
Местным отделением полиции было открыто уголовное производство по факту отравления птиц, сейчас ведется досудебное расследование.
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Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.