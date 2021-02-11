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Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

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Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких
В январе 2021 года в заповеднике "Аскания-Нова" начали массово гибнуть журавли – в том числе на несколько десятков птиц уменьшилась популяция редких серых журавлей. В итоге экоинспекцией было подтверждено, что их отравили токсичным зерном и птицы умерли от отека легких.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила общественная организация UAnimals.

В ответе на запрос UAnimals экоинспекция указала, что отек легких у журавлей развился вследствие интоксикации организма "неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", которое содержалось в зерне.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли фосфид цинка, нитраты, нитриты, хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить либо во время борьбы с грызунами в полях, либо вследствие неправильной утилизации отравленного зерна.

Местным отделением полиции было открыто уголовное производство по факту отравления птиц, сейчас ведется досудебное расследование.

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Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.

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Топ комментарии

  • Ольга Мирна 46880c83
    Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
  • Felix Trinidad
    те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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