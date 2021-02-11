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От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко

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От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что от связки Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, "сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами".

"В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7830
  • bios22
    ну там где есть связка с руским миром, всегда будет война ..
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    здохни разом з хуйлом гнидо!
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