От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что от связки Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, "сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами".
"В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".