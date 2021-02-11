"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона

Нардепы фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №4638.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине и мире, происходит резкое снижение экономической активности, снижаются объемы производства, увеличивается безработица, что приводит к экономическим потерям субъектами хозяйствования, в частности, в сфере оказания услуг.

"Введение новых денежных взысканий во время распространения коронавируса COVID-19 в Украине приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине. Таким образом наложения денежных взысканий на субъекты хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Украины, за нарушение требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будет способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке.

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Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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