С погибшим на фронте 23-летним воином 28-й ОМБр Алексеем Подвезенным простились в Луганской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 10 февраля, в селе Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области состоялась церемония прощания с Алексеем Геннадиевичем Подвезенным, 05.06.1997 года рождения, солдатом, заместителем командира боевой машины-наводчиком 28-й отдельной механизированной бригады, погибшим 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате ранений, не совместимых с жизнью, которые получил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице Луганского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

10 февраля состоялись похороны настоящего патриота и гражданина, мужественного и решительного мужчины - солдата, заместителя командира боевой машины - наводчика 28 ОМБр Подвезенного Алексея Геннадиевича 5.06.1997 года рождения, жителя с. Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.

"Алексей Геннадьевич во время военной службы никогда не искал легких путей и всегда был готов брать на себя всю полноту ответственности при любых обстоятельствах.

Так случилось, что 6 февраля 2021 г., выполняя боевую задачу, верный военной присяге Алексей Геннадиевич погиб вблизи населенного пункта Новомихайловка, Марьинского района Донецкой области ...", - сказано в сообщении.

"От личного состава Луганского ОТЦК и СП и Р(М)ТЦК и СП Луганской области выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Геннадиевича.

Вечная память и слава Ему! Вечная память и слава всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украинского государства! ", - отмечается в сообщении.

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Фото: ОТЦК и СП

Напомним, 6 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них, Назарий Полищук и Алексей Подвезенный, погибли. За жизнь третьего сейчас борются врачи в Днепре.