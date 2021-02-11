Регионы справились с первым вызовом, - Чернышов рассказал, как в Украине готовятся к существенному ухудшению погодных условий
Для подготовки регионов к встрече южного циклона, под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышова состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Регионы справились с первым вызовом непогоды, однако в ближайшие дни нас ожидают сильные морозы до -30 градусов ночью, метели и гололед на значительной территории Украины. Все органы власти должны объединить усилия, чтобы максимально подготовиться к похолоданию, чтобы предупредить или минимизировать возможные последствия циклона. Поэтому областные государственные администрации получили поручение обеспечить бесперебойную работу больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и организовать достаточное количество пунктов обогрева", - подчеркнул Чернышов.
Он также призвал украинцев, по возможности, не пользоваться личным транспортом и соблюдать все меры безопасности.
Согласно поручению Государственной комиссии ТЭБ Укравтодор совместно с Укртрансбезопасностью, Национальной полицией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и областными администрациями начали работу по организации работы штаба по обеспечению устойчивого транспортного сообщения на автомобильных дорогах. Штаб также будет обеспечивать оперативную расчистку снега на дорогах и в населенных пунктах, профилактическую обработку дорожного покрытия, заблаговременное ограничение движения транспорта, где прогнозируются пробки.
Также представители государственных органов, входящих в штаб, проведут разъяснительную работу с субъектами хозяйствования, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки относительно максимального воздержания от рейсов транспорта в период осложнения погоды и будут обеспечивать эффективное взаимодействие между областями по регулированию транспортных потоков и при необходимости направлять большегрузные транспортные средства в определенные места, чтобы не допускать пробок.