Новости

КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры

248228
КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры
Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Отмечается, что решением ОАСК №826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 5 ноября 2016 года общественной союза "Общественный контроль и порядок" без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета №559/559 от 7 июля 2016 года о переименовании ул.Баумана в ул.Януша Корчака, ул.Кутузова в ул.Генерала Алмазова, ул.Суворова в ул.Омеляновича-Павленко, пер.Кутузова в пер.Евгения Гуцало и просп.Московского в просп.Степана Бандеры.

По словам Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Напомним, сегодня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Читайте: Завтра пройдет митинг под ОАСК, который вернул проспекту Бандеры название "Московский"

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Салаутдин
    сложно представить,чтобы в Париже французский суд переименовал проспект Де Голля в Берлинский..
  • Myko
    Агенти ФСБ "Казбек" і "Козир" керують, а Зелька в них на побігеньках.
  • 5 копійок
    КГГА готовит апелляцию на решение ОАСК об отмене переименования проспекта Бандеры - Цензор.НЕТ 2570
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости