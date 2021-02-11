"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что фракция имела "корректные" отношения с ОПЗЖ и до наложения санкций на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ, комментируя решение СНБО о санкциях в отношении нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и его трех телеканалов.

"Я не могу сказать, что мы и до этого ходили с ними и, извините, обнимались. У нас с самого начала с ОПЗЖ были такие... корректные отношения. Но когда они начинают себя так вести, как Рабинович со своим "зеленым фашизмом", или Кива - я не знаю, как объяснить это поведение... Есть вообще вопрос к какому-то минимальному набору моральных и этических качеств. Кстати, после того, как ввели санкции, на канале "Россия" интервью дал Козак, Кива туда включался каждый день. И после этого говорить, что, мол, мы - патриоты?" - говорит Кравчук.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.