Ведутся обыски в "Харьковоблэнерго" по делу о присвоении средств и злоупотреблении служебным положением, - Нацполиция

Сегодня, 11 февраля следователи ГУНП в Харьковской области проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", а также у ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Как подчеркивается, обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО "Харьковоблэнерго".

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий", - подчеркивают в департаменте коммуникаций.

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