Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму
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Соцсеть Twitter предоставила официальный статус аккаунтам так называемого "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, синяя галочка верификации появилась на аккаунтах 11 февраля.
Данные отметки означают, что профиль является верифицированным и официальным.
Напомним, ранее Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму.
Позже Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе