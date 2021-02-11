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Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму

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Соцсеть Twitter предоставила официальный статус аккаунтам так называемого "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, синяя галочка верификации появилась на аккаунтах 11 февраля.

Данные отметки означают, что профиль является верифицированным и официальным.

Twitter верифицировал аккаунты управления МВД РФ в оккупированном Крыму 01
Twitter верифицировал аккаунты управления МВД РФ в оккупированном Крыму 02

Напомним, ранее Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму.

Позже Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    Дипломатия при зеленых провальная до неприличия.
  • Прощай немытая раССея
    Twitter "верифицировал" аккаунты "управления МВД РФ" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7031
  • Ярослав Викторович
    Какой адекватный ответ? 73% дебилов за клоуна проголосовали.
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