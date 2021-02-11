Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности. ИНФОГРАФИКА

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году министерство продолжит реализацию ранее начатых проектов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом министр заявил во время коллегии МВД.

"Продолжается активное сотрудничество МВД с Французской Республикой по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту наше государство получит современные катера и технологии по их дальнейшему производству. Французскими партнерами уже строятся два катера для пограничников, их поставка ожидается в текущем году. Украинские корабельщики получат опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям производства скоростных судов. Кстати, 25 процентов производства будет осуществляться ​​на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве ", - сообщил Аваков.

Глава МВД также отметил, что продолжается развитие Единой системы авиационной безопасности и защиты:

"Нацполиция получила 2 первых современных вертолета Н-145, 2 вертолета Н-125 получила Госпогранслужба, 10 - ГСЧС и НГУ. Сейчас идет подготовка пилотов и техников. В планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД", - сказал Аваков.

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Также министр напомнил, что в 2020 году заработала система фото-, видеофиксации нарушений ПДД.

"Мы провели мощную предварительную работу как в законодательном поле, так и в технической плоскости, и уже ввели ее в Киеве и Киевской области. Основная цель - не количество выписанных штрафов, а сохранение человеческой жизни и здоровья. Также важно воспитать в водителях самодисциплину. Поскольку по статистике 40 % ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Эффект внедрения системы очевиден. За полгода ее работы на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое", - подчеркнул Аваков.



Инфографика: сайт МВД

Министр добавил, в 2021 году на автодорогах государства появится еще около 220 камер.