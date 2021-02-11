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Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

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Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.

Об этом он  заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

"Главное условие - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал Лукашенко.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

    И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
  • Valery Greff
    Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
  • Грышка Распутный 2
    Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
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