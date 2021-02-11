Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что политсила планирует работу не на месяцы, а на года.

Об этом Кравчук рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Досрочные выборы, может, "Европейской солидарности" или ОПЗЖ выгодны, но точно не нам. Как говорится - надо сплотиться и лупать эту скалу, потому что такие шансы, как у нас, история дает не часто", - отметила замглавы фракции "СН".

Также Кравчук анонсировала презентацию плана Национальных проектов, которые выполняют программы президента и партии.

"Часть, конечно, мы уже выполнили. Но еще больше осталось. Когда все будут заняты делом, то и слухи развеются сами собой", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, по словам Кравчук, "2021 фактически станет первым годом действительно партийного строительства".

И это наконец будет не остановка на уровне областей, а задача на 2021 год - создать 100 районных офисов.

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"Их можно назвать центрами, офисами - но все равно это будут открытые пространства, чтобы туда приходили члены фракции и устраивали какие-то события. Чтобы приходили граждане и знали: в моем городе можно прийти сюда. Они будут более как хабы для общественности. В 2021 году у нас задача - их открыть. И, очевидно, уже в следующем году речь пойдет о том, что будут офисы во всех городах, где есть городские громаді. Но минимум это 100 офисов. И логика такова: создаем офисы - там работают фракции - и туда мы подтягиваем экспертов, которые могли бы помогать в формировании местных решений", - отметила парламентарий.

"Фактически у нас будет старт перезагрузки партии в конце февраля - когда состоится двухдневный съезд, где будут объявлены определенные программные вещи о старте этого строительства", - добавила Кравчук.

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