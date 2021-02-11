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Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ

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Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ
Сегодня, 11 февраля, Совет Безопасности ООН планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как подчеркивается, встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Украинскую делегацию для участия в ТКГ будет представлять глава делегации Леонид Кравчук.

"Украинская сторона предоставит свою оценку текущему состоянию выполнения Минских договоренностей, также она ожидает соответствующей поддержки позиции Украины со стороны международных партнеров", - подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Привет
    На стол насрут...как обычно...
  • Myko
    От тут і знадобився б голос Канади в Радбезі. На жаль їй не вистачило всього одного голосу щоб стати тимчасовим членом Радбезу ООН. І цей голос не дала Україна Зеленського. Обіцяла дати. Але в останню мить передумала і проголосувала за Нідерланди.
  • Valery Greff
    Это постоянная составляющая их пребывания в совбезе, да и просто процесса их существования. Интересно ж что новенького выкинут.
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