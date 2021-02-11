Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ
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Сегодня, 11 февраля, Совет Безопасности ООН планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Как подчеркивается, встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17.00 по киевскому времени.
Украинскую делегацию для участия в ТКГ будет представлять глава делегации Леонид Кравчук.
"Украинская сторона предоставит свою оценку текущему состоянию выполнения Минских договоренностей, также она ожидает соответствующей поддержки позиции Украины со стороны международных партнеров", - подчеркивается в сообщении.