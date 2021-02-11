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Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист

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Решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами, - экономист
Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.

 Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя принятие закона о снижении НДС с 20 до 14% для аграриев сырьевых направлений.

"Предоставлять льготные налоговые режимы для производителей и переработчиков ресурсов сырья означает, что государство делает ставку и приоритет своей экономической политики в пользу ресурсников и сырьевиков. И, таким образом, занижает экономический статус страны и экономический потенциал страны. Поддерживать надо производителей готовых потребительских товаров и услуг. А не тех, кто производит сырье, полуфабрикат или отдельные элементы", - пояснил Новак.

По его мнению, решение о снижении НДС для сырьевых направлений принято в интересах крупных агрохолдингов.

"Это решение Кабинета Министров является ошибочным и вполне понятно, что оно является лоббистским в интересах отдельных крупных аграрных холдингов, которые, очевидно, пролоббировали это решение, конечно, не без личного интереса для тех чиновников, которые все это провели на законодательном уровне" , - сказал Новак.

Он также опроверг аргумент инициаторов этого решения, утверждающих, что снижение НДС на сырье приведет к падению цен на продукты питания для населения.

"Никогда льгота для сырья не превращается на удешевление готового потребительского товара. Потому что путь от сырья до потребительского товара, лежащего на полке магазина - это долгий путь. Через несколько цепей. И если вы сделаете льготу для первой цепи, то это не значит, что все последующие цепи этой льготы как-то причастны и будут ею пользоваться. Потому что эта льгота их не касается - ни переработчиков, ни торговцев,  не перевозчиков, которые перевозят товары", - отметил Новак.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020, президент его еще не подписал.

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Топ комментарии

  • Игорь Майстренко
    Логика идиота. Как льгота сырьевикам мешает сделать льготы переработчикам?
    Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
  • Valery Greff
    За "убрать НДС, как самый коррумпированый налог" и мысли быть не может?
  • Назар Проскуряков
    Достали єти єксперти єкономисти. Пол страни таких, что теперь каждого ноунейма печатать.
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