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Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых

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Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий.

Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО

Также, по данным Козицкого, в данное время проходит розыск лица, которое может быть потенциальным заказчиком этого проступка.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. По этому факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

Также на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

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Топ комментарии

  • Вла
    якби цих потвор можна було втопити у фарбі, то було б справедливо!
  • Маркиз
    А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
  • Валерия Ларченко b661826f
    Убейте ублюдков!задолбали эти дебильные ватаноиды...
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