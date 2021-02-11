Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий.

Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.

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Также, по данным Козицкого, в данное время проходит розыск лица, которое может быть потенциальным заказчиком этого проступка.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. По этому факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

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