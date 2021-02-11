Креминь против инициативы "слуг народа" отменить штрафы за нарушение языкового законодательства

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов СН, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любыми путями хотят сделать из штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует, и другие "страшилки". Государство согласно Конституции гарантирует развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, должна иметь действенные инструменты наказания злостных нарушителей прав граждан", - сказал Креминь.

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В сообщении пресс-службы языкового омбудсмена отмечается, что штраф может быть наложен уполномоченным только если на требование устранить нарушение получен отказ и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

"По состоянию на сегодня мною, как уполномоченным, не наложен ни один штраф, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мер государственного контроля, были выполнены", - отметил Креминь.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).