Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу

Прогресс в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) идет очень медленными темпами, но пока не зашел в тупик.

Такое мнение выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Движемся очень медленно, но движемся", - рассказал Арестович в преддверии шестой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минска-2").

Среди причин, тормозящих процесс, собеседник назвал нежелание Российской Федерации признавать себя стороной конфликта и саботирование украинских инициатив.

"Российская Федерация по-прежнему не желает признавать себя стороной конфликта, заявляя, что только посредник. Второй момент - открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович.

По его словам, если бы "оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают".

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Спикер украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля текущего года Украина еще раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ у населенных пунктов Счастье и Золотое, обеспечив при этом материально-техническую работу пунктов и ресурсы – автобусы. При этом, по его словам, "ответа от российской стороны пока нет".

В тоже время, как сказал Арестович, "он бы не использовал слово "тупик" в отношении текущего состояния переговоров ТКГ.

"Не знаю, можно ли использовать слово тупик, но я могу согласиться со словами Зеленского. Тут вопрос в том, что переговоры по Донбассу нужно расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс.

Арестович отметил, что "привлечение США помогло бы, и сейчас ведутся переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу".

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