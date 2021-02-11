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В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский

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В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский
Массового забора ДНК не будет: в базу будут вносить данные только лиц, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных и отбывающих наказание, а так же тех, кто имеет непогашенную судимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуга народа", в Украине хотят ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Однако в такую базу ДНК не будут вносить данные всех украинцев подряд.

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"Мы зарегистрировали законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК, как об этом пишут некоторые СМИ", - сказал парламентарий.

По его словам, ДНК будут брать лишь у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности. Будут его брать и у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

"Еще - неопознанные трупы, лица, пропавшие без вести; близкие родственники лиц, пропавших без вести", - отметил нардеп.

Если в расследовании фигурирует чье-то ДНК, объяснил Монастырский, это позволит быстро найти его по базе и вычислить преступника за короткий срок.

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"И сейчас есть такая процедура отбора ДНК на причастность к преступлению. Но теперь, имея базу ДНК, мы точно сможем найти преступника, если он уже не впервые совершает преступления, и есть в этой базе данных", - пояснил глава правоохранительного комитета ВР.

Соответствующий закон предлагает также установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно поступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих.

При этом их информация будет не в базе МВД, а в личной карточке каждого. Это поможет идентификации погибших или пропавших безвести.

"Когда открывается соответствующее уголовное производство, ДНК получают в работу, чтобы найти этого человека. Идентифицировать военных, к сожалению, иногда сложно. Сколько наших людей были найдены замученными на оккупированных территориях - и узнать их можно было только по анализу ДНК", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
  • Solomon c5c4359c
    Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
  • PutinKaput
    У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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