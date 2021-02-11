Эксперту, способствовавшему выведению из госсобственности стратегического нефтепровода, сообщено о подозрении, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействал в реализации схемы, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.
Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалось в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков схемы, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре.
Проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы, возвращение стратегического объекта Государстве.
По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нефтепроводе "ПрикарпатЗападтранс".
Таким образом, согласно схеме, ООО "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода. В схеме фигурируют госслужащие Украины и чиновники Российской Федерации.
Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.