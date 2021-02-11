Эксперту, способствовавшему выведению из госсобственности стратегического нефтепровода, сообщено о подозрении, - СБУ

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействал в реализации схемы, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалось в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков схемы, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре.

Проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы, возвращение стратегического объекта Государстве.

По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нефтепроводе "ПрикарпатЗападтранс".

Таким образом, согласно схеме, ООО "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода. В схеме фигурируют госслужащие Украины и чиновники Российской Федерации.

Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.

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