Движение по дорогам в 8 областях и в Киеве ограничено из-за непогоды. СПИСОК

На автодорогах восьми областей и в Киеве из-за непогоды ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта действуют на таких дорогах:

- г. Киев - на въезд в г. Киев на а/д (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев- Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

- Львовская область - на а/д Н-09 Мукачево-Львов, М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, М-09 Тернополь-Рава-Русская, Н-09 Мукачево-Львов Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква - в пределах области;

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- Ивано-Франковская область - на а/д Н-09 Мукачево-Львов на участке Рогатин-Львов (до границы с Львовской областью) и М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью);

- Закарпатская область - на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранском перевалы) М-06 Киев - Чоп;

- Черкасская область - на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) - г. Мариуполь - в пределах области;

- Ривненская область - на а/д М-06 Киев-Чоп - в пределах области;

- Черниговская область - на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка - в пределах области;

- Тернопольская область - на а/д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече - в пределах области;

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- Полтавская область - на а/д М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр-Мариуполь (через Кременчуг) - в пределах области.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 800 человек и более 1 300 единиц техники.

По информации Нацполиции, в местах отстоя находится около 300 единиц тяжеловесных транспортных средств (Закарпатская - 86, Ривненская - 80, Львовская - 72, Ивано-Франковская - 26, Черниговская - 19, Тернопольская - 12 Винницкая - 3).

На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (оказана помощь в сутки 12 лицам (с начала непогоды - более чем 300 гражданам).

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Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 12 человек и 7 единиц техники.

Наблюдается небольшой снег в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и г. Киеве. В Кировоградской и Черкасской областях - небольшой снег с дождем.