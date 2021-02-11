Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ

Еще в октябре 2019 года, за 2 месяца до официального сообщения о новом коронавирусе, в Китае около 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19.

Такие данные получили эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые сейчас в Китая выясняют причину возникновения нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эксперты ВОЗ настаивают, что китайские ученые должны продолжить делать для этих людей тесты на антитела, чтобы определить, распространялся ли новый вирус еще до декабря 2019 года.

ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать.

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Члены команды ВОЗ, приехавшей в Ухань изучать происхождение вируса, призывают проводить разнообразные тесты, в частности, на образцах крови из банков крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Вероятно, это поможет установить, существовала ли инфекция уже тогда.