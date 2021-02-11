Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.
"Я стратегически не поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, что для того, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, то нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме", - сказал Витренко.
Он отметил, что Украина сможет полностью отказаться от импорта из России и Беларуси после интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.
"Реальное решение проблемы - отсоединение от России и Беларуси и присоединение к Европе. Тогда ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт мы сможем осуществлять с европейским рынком", - сказал и.о. главы Минэнерго.
Ранее сообщалось, что Украина начинает импорт электроэнергии из России.