Истребители НАТО поднимались для перехвата военных самолетов РФ над Черным морем
Об этом сообщает Объединенное командование воздушных сил НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Для перехвата российских самолетов, которые пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем, поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Истребители вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.
"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - рассказали в НАТО.
Еще один подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии. Норвежские истребители были подняты в небо для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.